Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 29 luglio, tv, italiani in gara

Martedì 29 luglio andrà in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-3 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano, partendo soprattutto dalla prima prova del programma, i 50 rana uomini.

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi daranno il via dello schedule. Entrambi gli azzurri hanno grandi motivazioni per fare bene, anche in relazione a quanto si è nuotato nel corso del 2025. Bel Paese che potrà contare sulla presenza di un’esordiente nelle heat dei 200 stile libero donne, ovvero Bianca Nannucci, vincitrice quest’anno del titolo agli Europei juniores su questa distanza.

Nei 200 farfalla uomini ci sanno Federico Burdisso e Alberto Razzetti che vorranno essere poi nella finale di questa rassegna iridata, in un contesto non vedrà presenti i due grandi protagonisti dei Giochi di Parigi, ovvero il francese Leon Marchand e l’ungherese Kristof Milak. A completare il quadro, negli 800 stile libero uomini vedremo in azione Luca De Tullio, unico azzurro a gareggiare, visto il rientro in Italia di Gregorio Paltrinieri, sottoposto a un intervento chirurgico al gomito e al dito della mano sinistra.

La terza giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Martedì 29 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 50 rana uomini – Batterie

04:26 200 stile libero donne – Batterie

04:47 200 farfalla uomini – Batterie

05:05 800 stile libero uomini – Batterie

Sessione serale

13:02 200 stile libero uomini – Finale

13:12 1500 stile libero donne – Finale

13:35 50 rana uomini – Semifinali

13:49 100 dorso donne – Finale

13:58 100 dorso uomini – Finale

14:10 200 stile libero donne – Semifinali

14:27 200 farfalla uomini – Semifinali

14:40 100 rana donne – Finale

AZZURRI IN GARA

Martedì 29 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 50 rana uomini – Batterie – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

04:26 200 stile libero donne – Batterie – Bianca Nannucci

04:47 200 farfalla uomini – Batterie – Federico Burdisso, Alberto Razzetti

05:05 800 stile libero uomini – Batterie – Luca De Tullio

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport