Marco Del Lungo serve ancora al Settebello? L’età non può rappresentare una discriminante: conta il valore

La pesante sconfitta subita dall’Italia contro la Grecia nel match dei quarti di finale della rassegna iridata ha lasciato il segno e suscitato numerose discussioni sulla bruttissima prova offerta dalla formazione azzurra nella prima sfida ad eliminazione diretta del nuovo quadriennio olimpico. Una delle più insistenti riguarda Marco Del Lungo: l’attuale ex numero uno azzurro serve ancora al Settebello?

Nel momento in cui è iniziata la preparazione per i campionati mondiali la scelta di Sandro Campagna è sembrata abbastanza netta. Il commissario tecnico, pur assicurando che il nuovo estremo difensore della BPER Rari Nantes Savona è parte integrante del progetto, ha deciso di affidare il ruolo di estremo titolare a Gianmarco Nicosia e ha promosso alle sue spalle il giovane Tommaso Baggi Necchi, classe 2003 che ha disputato una stagione eccellente con la calottina dell’AN Brescia,

In uno sport come la pallanuoto il ruolo del portiere sfugge alle logiche dell’età anagrafica dei giocatori. L’ultimo ad aver confermato questa tendenza è stato il leggendario Stefano Tempesti, che a fine stagione ha terminato una carriera di oltre trent’anni. In un mondo nel quale gli atleti riescono ad esprimersi ad alti livelli anche oltre i trent’anni l’età non può rappresentare una discriminante negativa: a contare deve essere il valore.

Nel contesto del percorso di crescita di un gruppo che punta alla qualificazione per Los Angeles 2028 come obiettivo principale del suo percorso la presenza di giocatori di esperienza deve essere un pilastro basilare. Nei momenti caldi delle partite più difficili c’è bisogno di chi ha la personalità necessaria a gestire le difficoltà e a far sentire tutta la propria leadership.