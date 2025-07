Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita: “risvegliato dal coma e stazionario”

Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stazionarie. Questa è la parte più importante della spiegazione data da un portavoce del policlinico universitario di Essen, dove il ginnasta è stato trasportato ieri pomeriggio in seguito al brutto infortunio accusato durante le qualificazioni delle Universiadi. Il 23enne lecchese era caduto in uscita dagli anelli mentre eseguiva il triplo raccolto, aveva picchiato il collo ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico alle vertebre cervicali.

Nella nota diffusa dalla Federginnastica si legge che l’azzurro è rimasto vigile dopo l’incidente fino al momento dell’intervento chirurgico, è stato risvegliato dal coma farmacologico e ha dato segnali positivi: “Attualmente è in terapia intensiva, la sua famiglia è con lui e i suoi compagni di squadra gli hanno fatto visita e hanno potuto salutarlo“. Il ribattezzato Bonni, tesserato per la Ghislanzoni GAL di Lecco e allenato a Seveso da Pamela Cauli e Paolo Quarto, era stato convocato come riserva ai Mondiali 2023 ed era nella rosa dei papabili per disputare gli Europei di due mesi fa.

Nella giornata odierna si sono svolti degli esami diagnostici, ma per il momento non è ancora stato diffuso un bollettino medico ufficiale. Ricordiamo che la squadra maschile si è ritirata dalle Universiadi dopo il brutto episodio di mercoledì, Riccardo Villa e Niccolò Vannucchi sono stati vicini a Bonicelli insieme al resto dello staff.