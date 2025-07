Ginnastica artistica, l’Italia si ritira alle Universiadi. Cos’è successo e il brutto infortunio a Bonicelli

La Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile ha deciso di ritirarsi dalle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Nel corso della terza rotazione delle qualificazioni, infatti, Lorenzo Bonicelli si è gravemente infortunato: l’azzurro è uscito male dagli anelli, venendo immediatamente soccorso dall’equipe medica e venendo trasportato al vicino Policlinico universitario di Essen (Germania).

L’entità del problema fisico non è ancora stata comunicata. Visto l’incidente occorso al 23enne di Lecco e il comprensibile coinvolgimento emotivo dell’intera formazione, lo staff tecnico ha deciso di ritirare la squadra dalla manifestazione. Gli azzurri avevano incominciato con qualche difficoltà al corpo libero (12.700 per Riccardo Villa, 12.766, per Niccolò Vannucchi, 12.433 per Lorenzo Bonicelli) ed erano incappati in diversi errori al cavallo con maniglie (11.566 di Villa, 10.833 di Bonicelli e 10.200 di Vanucchi).

In apertura della rotazione al castello, la terza del turno preliminare valido anche per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre, è purtroppo avvenuto l’incidente a Bonicelli (8.866). Non vedremo gli azzurri nelle finali individuali (all-around e specialità, previste tra venerdì e sabato), mentre domani toccherà al settore femminile fare il proprio esordio in questa competizione.