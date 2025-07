Jonas Vingegaard esulta: “Sono tornato, devo riprovarci. Di solito non ho giornate negative…”

Jonas Vingegaard ha offerto una prestazione degna di nota nella tredicesima tappa del Tour de France 2025, chiudendo al secondo posto la cronoscalata di 10,9 km da da Loudenvielle a Peyragudes con un distacco di 36 secondi nei confronti dell’imprendibile sloveno Tadej Pogacar. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike è andato a riprendere il belga Remco Evenepoel, che era scattato due minuti prima di lui, e si conferma al secondo posto in classifica generale con un ritardo di 4’07” da Pogacar.

Il danese ha espresso la propria soddisfazione: “Oggi siamo tornati. Ieri è stata una giornata tremenda per noi. Fino all’ultima salita mi sentivo bene, ma poi la luce si è spenta all’improvviso e riuscire a riprenderci oggi è molto positivo per noi e ne siamo felicissimi. Onestamente ieri ero molto deluso, ma sapevo che non era il mio livello. Non è come se avessi perso la fiducia in me. Credo ancora in me e nel livello che so di avere. Oggi sono tornato alla normalità, devo solo continuare a provarci”.

Il due volte vincitore della Grande Boucle è tornato nuovamente sulla scoppola rimediata ieri sulla salita di Hautacam, dove ha pagato un distacco superiore ai due minuti nei confronti di Pogacar: “Non so se è stato il caldo. Al momento non ho risposte al riguardo, non saprei. Onestamente è stata la mia seconda giornata no a questo Tour e di solito non ho giornate no: speriamo ora di non averne più Dobbiamo continuare a provarci e credere che possiamo fare ancora qualcosa. la squadra è fortissima e lo vogliamo dimostrare”.