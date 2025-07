Italia-Usa è già da brividi: sfida olimpica per un posto in semifinale nella VNL 2025 femminile, I

A meno di un anno dalla magica notte del trionfo olimpico a Parigi, l’Italia del volley femminile ritrova gli Stati Uniti nel match che apre la Final Eight della Volleyball Nations League 2025. Mercoledì 23 luglio (ore 16:30) all’Atlas Arena di Łódź andrà in scena un quarto di finale che profuma di rivincita e grande volley. Di fronte ci saranno le Azzurre di Julio Velasco, prime della classe dopo una fase eliminatoria perfetta, e una rinnovata Nazionale statunitense, ottava al termine della fase intercontinentale ma pronta a sparigliare le carte con l’inserimento di atlete esperte.

È inevitabile il richiamo all’atto conclusivo dei Giochi di Parigi 2024, quando l’Italia conquistò uno storico oro olimpico battendo proprio le statunitensi con un netto 3-0. Da allora le due squadre si sono incontrate solo una volta, lo scorso giugno nella prima partita della VNL 2025, ancora una volta con un successo senza appello delle Azzurre per 3-0. Ma quella era una formazione USA largamente sperimentale, ben diversa da quella attesa ora in Polonia.

Il CT Erik Sullivan ha infatti richiamato per le Finals alcune delle protagoniste dei Giochi, come la palleggiatrice Jordyn Poulter, la centrale Dana Rettke e la schiacciatrice Avery Skinner, affiancandole a un gruppo giovane ma rodato nei tre segmenti preliminari della VNL. Spiccano i nomi delle sorelle Skinner (Avery e Madi), della potente opposta Stephanie Samedy e dell’eclettica Logan Eggleston. A completare il gruppo, l’attesissimo ritorno di Khalia Lanier, che farà il suo esordio stagionale proprio nelle Finals.

Dall’1 giugno 2024, l’Italia non ha mai perso una partita ufficiale. Con 26 vittorie consecutive tra amichevoli, VNL e Olimpiadi, la Nazionale allenata da Velasco arriva a Łódź con un percorso netto nella fase eliminatoria: 12 successi su 12, chiusi al primo posto in classifica davanti a Brasile, Giappone e Polonia. Un ruolino di marcia che certifica l’ottimo stato di forma di un gruppo ormai maturo, ben bilanciato tra l’esperienza delle veterane e l’energia delle più giovani.

Il CT argentino ha confermato in blocco il gruppo protagonista dell’ultima week ad Apeldoorn, guidato in campo da capitan Anna Danesi e dalle certezze rappresentate da Paola Egonu ed Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto. A completare la rosa, le registe Orro e Cambi, il muro affidabile di Fahr e Danesi, la solidità di Gray e Nwakalor al centro, la classe di Myriam Sylla in banda, le certezze di Degradi, il dinamismo delle emergenti Giovannini e Nervini e la sicurezza del duo De Gennaro-Fersino in seconda linea.

Chi passerà il turno tra Italia e USA affronterà in semifinale la vincente della sfida tra le padrone di casa della Polonia e la Cina. Dall’altra parte del tabellone, Brasile-Germania e Giappone-Turchia completano un quadro che promette spettacolo.

Sullivan in cabina di regia può contare sulla vice campionessa olimpica Jordyn Poulter, ex Chieri, Busto Arsizio e Novara e attualmente nel campionato Pro statunitense nelle file del LOVB Salt Lake e su Saige Ka’aha’aina-Torres, moglie dell’ex opposto di origine portoricana Maurice Torres che in Italia ha giocato a Ravenna e Padova e ora è in forza al Galatasaray in Turchia. C’è una sola opposta di ruolo ma non è detto che giochi perchè la batteria delle schiacciatrici che possono giocare anche opposte è ampia. L’opposta è Stephanie Samedy, 26 anni che gioca in Giappone con la maglia del SAGA Hisamitsu Springs.

In banda ci sono due conoscenze del campionato italiano, Avery Skinner, nelle ultime due stagioni a Chieri e dalla prossima in forza alla Savino del Bene Scandicci e Khalia Lanier, campione di tutto lo scorso anno con la maglia di Conegliano e dal prossimo in forza alla Vero Volley Milano. La lista delle schiacciatrici comprende anche Madisen Skinner, sorella d’arte di Avery, 23 anni, in forza al LOVB Austin, Roni Jones-Perry, tra le più esperte, 28 anni, del LOVB Salt Lake, Sarah Franklin, 23 anni, che presto avremo modo di conoscere nel campionato italiano perché arriva dalla LOVB Madison ma è la nuova banda di Scandicci e Logan Ecclestone, 25 anni, ex Galatasaray e ora all’LOVB Austin.

Al centro giocano due conoscenze del campionato italiano, Dana Rettke, fino a due anni fa a Milano e ora in Turchia all’Eczacibasi e Amber Igiede, lo scorso anno a Roma e poi trasferitasi al LOVB Houston, a cui si aggiungono Brionne Butler, protagonista dallo scorso anno del campionato giapponese nelle file dell’Astemo Rivale Ibaraki e Tia Jimerson, ex Dresda e protagonista del campionato statunitense nelle file dell’LOVB Atlanta I liberi sono Morgan Hentz, sempre delle Athletes Unlimited Pro League e Lexi Rodriguez dell’Alabama State University.