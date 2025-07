Italia-Turchia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Italia e Turchia si sfidano per il vertice della fase preliminare della Volleyball Nations League, in una gara che mette in palio punti pesantissimi per il primo posto del girone. In campo, due delle Nazionali più complete e vincenti del panorama mondiale, guidate da allenatori leggendari e trainate da opposte di altissimo profilo, che hanno segnato e continuano a segnare un’epoca nella pallavolo femminile. È una delle vette più alte che il volley internazionale possa offrire in questo momento.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00

La rivalità tra Italia e Turchia si è consolidata nel tempo, con sfide memorabili negli ultimi anni. Dalla dolorosa eliminazione azzurra agli Europei giocati in casa — che portarono all’addio in panchina di Davide Mazzanti, malgrado il tentativo di rimonta con l’ingresso di Paola Egonu — alla clamorosa vittoria dell’Italia nella semifinale olimpica di Parigi 2024, che spalancò le porte del trionfo finale e costrinse le turche a lottare (invano) per il bronzo contro il Brasile.

Per Anna Danesi e compagne, il match contro la Turchia è la sfida simbolo di questa fase della Nations League. Una gara densa di intrecci e cambi di maglia, come quelli che nell’ultima sessione estiva hanno coinvolto Alessia Orro e Myriam Sylla, con movimenti incrociati tra club italiani e turchi, o il ritorno in Italia di Caterina Bosetti, che però non figura più tra le convocate azzurre.

Per Julio Velasco, si tratta di un banco di prova fondamentale in vista della fase calda della stagione. Di fronte ci sarà Daniele Santarelli, commissario tecnico della Turchia e marito di Monica De Gennaro, che ha già annunciato il suo ritiro dalla Nazionale dopo il prossimo Mondiale in Thailandia. Dopo un’annata trionfale a livello di club con Imoco Conegliano, Santarelli cerca riscatto con la Turchia, desideroso di riportarla al livello che le compete dopo una stagione con più ombre che luci.

Il fischio d’inizio è in programma all’Omnisport di Apeldoorn alle 19.00 di sabato 12 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Turchia.

