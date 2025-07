Italia ko contro il Portogallo nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League femminile

L’Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 4-3 nella prima fase di qualificazione alla Superfinal della Euro Beach Soccer League femminile (nei fatti gli Europei di calcio su sabbia). Di fronte al proprio pubblico di Castellammare di Stabia, le azzurre sono incappate nella seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella rimediata ieri sera contro la Svizzera ai rigori e hanno così concluso al terzo posto con tre punti all’attivo (frutto del successo all’esordio contro l’Olanda), alle spalle del Portogallo (9) e della Svizzera (4).

Ema ha portato in vantaggio le lusitane nel cuore del primo tempo, ma in avvio della seconda frazione Alice Ferrazza ha pareggiato i conti. Cinque minuti più tardi il micidiale uno-due firmato da Melissa e Cristiana ha portato il Portogallo sul 3-1, ma le azzurre sono rimaste in partita e Silvia Nietante ha accorciato le distanze a un paio di minuti dal termine del secondo parziale (2-3).

Giulia Olivieri è stata splendida a pareggiare i conti a 7′ dal termine, ma poi è arrivata la doccia fredda firmata da Melissa a 3’49” dal termine e poco dopo il rosso sventolato in faccia a Ferrazza ha chiuso i conti. Le Superfinal si disputeranno a Viareggio dal 9 al 14 settembre.