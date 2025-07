Beach soccer, l’Italia femminile batte i Paesi Bassi all’esordio nelle qualifiche per la Euro Beach Soccer League

Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale femminile di beach soccer, impegnata nella prima fase della qualificazione valida per la Superfinal della Women’s Euro Beach Soccer League, rassegna in programma dal 9 al 14 settembre proprio nel nostro Paese, nello specifico a Viareggio. Nella Beach Arena allestita per l’occasione in quel di Castellammare di Stabia infatti le azzurre si sono imposte per 3-2 contro i Paesi Bassi, balzando così al secondo posto del raggruppamento A, indietro al Portogallo solo per differenza reti.

Ma andiamo con ordine. Le ragazze seguite da Emiliano Del Duca si sono rese artefici di una prima parte di match molto brillante, andando avanti con Vecchione (10’), abile ad accentrarsi dalla sinistra sfoderando un bolide che supera Alissa sotto l’incrocio. Successivamente però le neerlandesi ripristinano gli equilibri con un rasoterra di Lize (7’18).

Ma l’Italia non ci sta e mette di nuovo sotto torchio le rivali. A seguito di una traversa colpita da Veglio, Galloni (00’48) mette quindi a referto il 2-1 con un goal segnato dalla sua porta, preludio però del nuovo pareggio ad opera di Mariel (2’46). La disputa si decide dunque dopo un secondo tempo certamente più spento rispetto alla prima frazione. La vittoria arriva quindi grazie a Galluccio, la quale sotto porta finalizza con un destro in girata il no-look di Privitera scaturito da un rilancio di mani di Galloni.

Oggi, sabato 26 luglio, l’Italia sfiderà la Svizzera. Il calcio di inizio è pianificato per le 19:30.