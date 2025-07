Italia-Inghilterra oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Tutti insieme, ancora una volta, con le azzurre. Oggi, martedì 22 luglio, è il giorno della verità: alle 21:00 si gioca infatti Italia-Inghilterra, prima semifinale valida per i Campionati Europei 2025 di calcio femminile in scena presso il fascinoso stadio di Ginevra. Impegno importantissimo per le nostre ragazze che, dopo aver superato la Norvegia ai quarti, sono intenzionate a proseguire il sogno continentale sfidando delle avversarie fortissime, forse proibitive.

Sì perché la compagine allenata dal guru Sarina Wiegman ha dalla sua parte qualità, esperienza da vendere e tanta motivazione. Dopo tutto, stiamo pur sempre parlando della squadra che non solo ha vinto il titolo europeo nell’ultima edizione, ma che è anche arrivata fino alla finale dei Mondiali, cedendo il passo di misura alla Spagna.

Pochissimi, come già accennato in queste pagine, i precedenti ufficiali tra le due formazioni. L’ultimo in tal senso non ha per niente sorriso al CT Andrea Soncin, considerato il 5-1 inflitto dalle britanniche in un contesto amichevole datato febbraio 2024. Ma adesso è un’altra storia: l’Italia infatti, vero outsider di questo Campionato, potrà scendere in campo con la consapevolezza di non aver nulla da perdere; esattamente il contrario delle rivali che, non a caso, hanno rischiato grosso ai quarti recuperando stoicamente ai rigori una partita che sembrava persa contro la Svezia.

Inutile dire che l’unica ricetta possibile è quella di non avere paura di nessuno. Cristiana Girelli e compagne dovranno solo pensare a confezionare una manovra di gioco pulita, fluida e di qualità, con l’obiettivo di capitalizzare il più possibile le occasioni da rete che si potrebbero creare. Il resto verrà da sé.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Inghilterra, semifinale degli Europei di calcio femminile. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 22 luglio

Ore 21.00 Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.