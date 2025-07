IndyCar, tappa a Toronto per continuare l’intenso mese di luglio

Terzo weekend consecutivo per la NTT IndyCar Series con il tradizionale appuntamento in quel di Toronto. L’appassionante campionato americano riservato alle monoposto riprende con l’unica manifestazione in Canada, tappa unica nel proprio genere tra i muretti dell’Exhibition Place.

Il tracciato non permanente è indubbiamente uno dei più caratteristici del calendario con 11 curve e con una lunghezza complessiva di 2.874 km (1.786 miglia). La pista è stata inaugurata nel 1986 e di fatto ha sempre accolto almeno un evento ad eccezione del 2008, 2020 e 2021.

Scott Dixon (2022, 2018, 2013 race-1 e 2 ) detiene il record di affermazione tra i piloti ancora presenti sullo schieramento. Il neozelandese di Chip Ganassi Racing #9 condivide almeno una gioia insieme all’australiano Will Power (2016, 2010), l’americano Josef Newgarden (2015, 2017) ed al danese Christian Lundgaard (2023).

L’ultimo in ordine cronologico è però il californiano Colton Herta. L’americano #26 di Andretti Global è indubbiamente da tenere in considerazione dopo il perfetto fine settimana disputato lo scorso luglio. Il 25enne figlio d’arte dominò la scena registrando il best lap nelle prove libere, in qualifica e successivamente anche durante l’intero race-day.