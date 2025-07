IndyCar, O’Ward batte Newgarden nella race-1 in Iowa

Pato O’Ward batte Josef Newgarden nella race-1 in Iowa per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2025. Il messicano, alla 100ma partenza in carriera, ottiene il primo acuto dell’anno con Arrows McLaren dopo una lunga bagarre contro Josef Newgarden ed il Team Penske. Chevrolet si impone finalmente su Honda, il 26enne nativo di Monterrey ottiene l’ottava gioia in carriera dopo un difficile inizio campionato.

I primi 75 giri di race-1 in quel di Newton sono stati controllati da Josef Newgarden. L’autore del giro veloce in qualifica ha gestito la scena controllando senza particolari patemi Conor Daly (Juncos Racing #75) ed il leader della serie Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10).

Lo spagnolo si è portato alle spalle del #2 di Penske dopo la prima vera neutralizzazione della giornata ed il seguente passaggio in pit road. La caution, scattata per un testacoda in curva 1-2 da parte di Jacop Abel (Dale Coyne Racing #51), ha permesso al vincitore dell’ultima Indy500 di portarsi in scia al nativo di Nashville, storicamente uno dei più veloci in Iowa.

Il #10 di Ganassi ha provato a seguire la Chevy #2, ma ha dovuto subire l’incredibile ritorno di Pato O’Ward. Il messicano di Arrows McLaren #5 è riuscito a ripartire dalla grande ed a scavalcare in pochi secondi Scott Dixon #10 e Palou prima di lanciarsi all’inseguimento dell’autore della pole.

Il primo colpo di scena della giornata è scattato nel corso del 157mo dei 275 giri previsti con l’incidente in curva 1-2 da parte Kyle Kirkwood. Il #27 di Andretti è finito contro le barriere in modo abbastanza violento dopo aver accusato un problema tecnico a metà di curva 1.

La bandiera gialla ha permesso a tutti di fermarsi ai box. Newgarden è rimasto meritatamente leader su O’Ward e Palou che per la seconda volta consecutiva è riuscito a tornare in pista più velocemente di Daly.

La ripresa delle ostilità ha visto sempre in vetta l’auto #2 del ‘Capitano’. L’ex campione della serie ha nuovamente preso il largo nei confronti di O’Ward e Will Power (Penske #12). Ottimo ritmo per l’australiano che in poche tornate ha saputo scavalcare Daly ed entrambe le Honda di Chip Ganassi Racing.

La corsa è entrata nel vivo a meno di 50 giri dalla fine con l’ultima sosta ai box, la prima in regime di green flag. Newgarden ha anticipato l’ingresso in pit road non riuscendo però a gestire il recupero di O’Ward, meritatamente in vetta alla graduatoria dopo una bellissima bagarre contro il rivale di casa Penske.

A 26 giri dalla fine una nuova caution ha però ricompattato tutto lo schieramento. La direzione gara è stata costretta a neutralizzare la sfida in seguito all’impatto contro le barriere di Nolan Siegel (McLaren #6), fermo in curva 3-4.

Dopo una breve red flag, necessaria per permettere ai tecnici di sistemare correttamente le barriere, la ‘Synk 275’ è ripresa con O’Ward pronto a difendersi in ogni modo da Newgarden, Power e Scott McLaughlin (Penske #3), in rimonta dal fondo dello schieramento dopo un incidente in qualifica.

La McLaren #5 ha difeso in ogni modo la vetta dalla Chevrolet #2 di Penske. Pato è riuscito a negare il successo a Newgarden riuscendo così a festeggiare al meglio il primo successo nel 2025 di una vettura motorizzata Chevrolet dopo un inizio anno segnato solamente da Honda.

Terza piazza per Power davanti a McLaughlin, le tre unità di Penske hanno tenuto testa a Palou, Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #21), Daly, Santino Ferrucci (Foyt #14), Marcus Armstrong (Shank Racing #60) e Dixon #9.

Domani alle 19.00 italiane race-2 in Iowa.

CLASSIFICA RACE-1 IOWA NTT INDYCAR SERIES

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 275 P 18.017 178.631 18.017 178.631 4

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 275 P 0.235 0.235 18.032 178.478 18.032 178.478 4

12 RUN Will Power Team Penske 275 P 1.213 0.978 18.113 177.684 18.026 178.547 4

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 275 P 2.358 1.145 18.537 173.618 18.092 177.891 4

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 275 P 3.002 0.644 18.337 175.512 18.215 176.689 4

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 275 P 3.622 0.620 18.341 175.477 18.253 176.327 4

76 RUN Conor Daly Juncos Racing 275 P 3.772 0.150 18.119 177.624 18.119 177.624 4

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 275 P 4.094 0.322 18.288 175.98 18.277 176.09 4

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 275 P 4.989 0.895 18.452 174.416 18.267 176.185 4

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 275 P 5.526 0.538 18.368 175.221 18.255 176.299 4

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 275 P 6.194 0.668 18.886 170.415 18.156 177.268 4

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 275 P 6.362 0.168 18.346 175.431 18.232 176.525 4

26 RUN Colton Herta Andretti Global 275 P 7.236 0.874 18.606 172.979 18.321 175.663 4

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 275 P 7.974 0.739 18.542 173.571 18.456 174.38 5

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 275 P 8.251 0.277 18.545 173.545 18.436 174.574 5

18 RUN Rinus Veekay Dale Coyne Racing 274 P 1 lap 1 lap 18.578 173.236 18.578 173.236 5