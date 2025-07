Il cammino di Tyra Grant riparte da Palermo: il tabellone nel Challenger siciliano

Tyra Grant, a soli 17 anni, sta affrontando un lungo percorso di crescita che potrebbe portarla in futuro a diventare la stella del tennis femminile italiano. La nativa di Roma classe 2008, che rappresenta ufficialmente l’Italia da poco meno di tre mesi (ha il doppio passaporto, essendo per metà statunitense), non ha ancora trovato un grande exploit tra le senior ma l’impressione è che il risultato di spicco possa arrivare da un momento all’altro.

La giovanissima teenager azzurra, che si è già tolta la soddisfazione di battere la navigata tedesca Tatjana Maria lo scorso 21 aprile nel primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid, sta prendendo le misure al circuito Challenger (partecipando anche a qualche ITF W75) e nel frattempo ha scalato il ranking portandosi a ridosso delle prime 250 giocatrici al mondo.

Questa settimana Grant, fresca di best ranking da n.251 WTA (è la terza miglior U18 in classifica), proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla top200 avendo ricevuto una wild card per il main draw del Challenger di Palermo. Sulla terra battuta siciliana, Tyra debutterà oggi pomeriggio contro la slovena Tamara Zidansek (n.168) per poi incrociare eventualmente agli ottavi una la spagnola Romero Gormaz (n.128) e la wild card locale Silvia Ambrosio (n.275).

Se dovesse vincere i primi due match, la 17enne italo-americana potrebbe poi vedersela ai quarti con l’austriaca Julia Grabher (n.139 WTA), unica testa di serie presente nello spicchio più basso del tabellone. L’obiettivo di Grant sarebbe quello di guadagnare presto una ventina di posizioni nella classifica mondiale, in modo da accedere alle qualificazioni degli US Open nella seconda metà di agosto.