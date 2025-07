Hockey prato femminile, le convocate dell’Italia per gli Europei Pool B di Gniezno

Andres Mondo, tecnico della Nazionale italiana di hockey su prato femminile, ha diramato la lista delle 18 azzurre convocate per gli Europei Pool B, in programma a Gniezno (Polonia) da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto.

Nel torneo polacco sono in palio due posti per la prossima edizione degli Europei Pool A: l’Italia, che attualmente occupa il numero 18 del ranking mondiale, è la meglio piazzata tra le otto partecipanti, e sulla carta, dunque, è favorita per la promozione nella massima divisione.

Le azzurre sono inserite nel Girone A con Polonia, Austria e Croazia, mentre nel Girone B giocheranno Galles, Cechia, Svizzera e Lituania: l’Italia esordirà domenica 27 alle 18.00 contro l’Austria, poi giocherà martedì 29 alle 17.30 contro la Polonia, ed infine affronterà mercoledì 30 alle 15.45 la Croazia.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

PORTIERI: AGUSTINA D’ASCOLA, SILVIA OMEGNA.

DIFENSORI: VICTORIA CABUT, MARIA AGUSTINA FIORELLI, SOFIA LAURITO, SARA PUGLISI, ILARIA SARNARI.

CENTROCAMPISTE: JUSTINA ASPILLAGA, ELETTRA BORMIDA, FEDERICA CARTA, TERESA DALLA VITTORIA, AILIN OVIEDO, GUADALUPE MORAS.

ATTACCANTI: LOLA BREA, ANTONELLA BRUNI, CANDELA CAROSSO, DELFINA GRANATTO, MARIA PAZ LUNGHI.