️ Beatrice Frangione intervista Raffaello Caruso di Rossomotori.it dopo il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, una gara che ha lasciato molti spunti di riflessione – non solo per ciò che è successo in pista. ️ Non si corre più con la pioggia? Le continue interruzioni e neutralizzazioni accendono il dibattito sulla gestione del bagnato in Formula 1. Le famose "Papaya Rules" penalizzano davvero gli altri team? Il regolamento sembra favorire alcune situazioni e scelte strategiche che dividono tifosi e addetti ai lavori. ❗ Hamilton è davvero in crisi? Un'altro week end in chiaro scuro per il sette volte campione del mondo cosa succede in Ferrari? Un'intervista ricca di spunti, polemiche e riflessioni tecniche per chi ama andare oltre i semplici risultati.