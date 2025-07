Golf, quartetto in testa allo Scottish Open. Scheffler insidia la leadership

Prima giornata dello Scottish Open ormai in rassegna con tanti giocatori che sono riusciti a domare il percorso del The Renaissance Club di North Berwick, Scozia, nonostante il vento. A portare a casa la prima piazza dopo appena 18 buche sono ben 4 giocatori, attualmente a pari merito a -6 sul totale: l’austriaco Sepp Straka, lo statunitense Jake Knapp, lo spagnolo Nico Echavarria e il francese Victor Perez. Tra loro, solamente l’austriaco e lo spagnolo sono già esentati per il The Open Championship in programma la prossima settimana mentre gli altri due dovranno lottarsi la carta per l’ultimo Major nei prossimi giorni.

Ottimo anche il torneo dello scozzese Calum Hill, che qui gioca in casa. Attualmente in T5 con i tedeschi Marcel Siem e Matti Schmid e il britannico Marco Penge a -5. Tra i nomi più importanti, il norvegese Viktor Hovland è quello che è riuscito a gestire meglio il percorso. Il classe ‘97 si trova infatti a -4 in T9 con, tra gli altri, Wyndham Clark e Tom Kim.

Scottie Scheffler, attuale numero 1 del mondo, è dietro di appena un colpo rispetto al norvegese e si trova a -3 insieme a Ludvig Aberg. L’eagle alla 10 di Scheffler non è bastato ad allungare sul field. Il nativo del New Jersey, infatti, ha portato due bogey a casa (alla 4 e alla 6) che potrebbero pesare sul totale alla fine dei 4 giorni. Dietro di un colpo, a -2, il nordirlandese Rory McIlroy e Xander Schauffele. I due hanno portato in club house due solidi round ma ben distanti dalla vetta di -6. Con loro anche il defending champion Robert MacIntyre, leggermente attardato ma sempre in lizza nelle posizioni alte della classifica.

Miglior italiano in campi Guido Migliozzi. Il vicentino si trova dopo 18 buche in par in T68. Migliozzi ha registrato 3 bogey, 1 doppio bogey e 5 birdie, dimostrando di poter attaccare il campo nel momento in cui le occasioni arrivano. Francesco Laporta segue il connazionale di un colpo a +1 insieme a Matteo Manassero e Francesco Molinari. Domani, per loro, giornata fondamentale per darai una chance di partecipazione al week end.