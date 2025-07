Golf, tutto pronto per lo Scottish Open: Scheffler e McIlroy pronti a darsi battaglia. Quattro gli italiani in campo

E’ la settimana prima dell’Open Championship, è la settimana dello Scottish Open. Sia il Dp World Tour che il PGA Tour volano nel nord dell’Europa, più precisamente a North Berwick, sulla costa est della Scozia, per uno dei più importanti eventi del golf mondiale. In palio, oltre agli 8 milioni di dollari di montepremi e agli 8.000 punti per la Race to Dubai, anche 3 posti tra le fila dei partecipanti all’ultimo Major di stagione in programma la prossima settimana. I primi 3 classificati, infatti, tra i non ancora esentati, potranno competere per la celebre “Claret Jug”.

Al The Renaissance Club, percorso che ospita per la 7ima volta il prestigioso torneo co-sponsorizzato sia dal tour americano che da quello europeo, ci saranno (quasi) tutti i migliori giocatori di entrambi i circuiti. A partire da Scottie Scheffler, sempre al 1° posto della world golf ranking, al via al primo torneo dal The Travelers Championship del 19 giugno. Per Scheffler si tratta della prima sortita allo Scottish Open dal 2023, anno in cui si classificò in T3. Insieme a lui, tuttavia, ci saranno anche gli altri 4 top 5 del mondo: il nordirlandese Rory McIlroy, che lo Scottish Open lo vinse nel 2023 proprio su questi fairway, e gli altri 3 americani Xander Schauffele, Collin Morikawa e Justin Thomas.

Presente, ovviamente, anche il defending champion Robert MacIntyre, pronto a difendere in casa propria uno dei trofei più ambiti nel panorama golfistico. Nel 2024 Bob chiuse in 262 colpi totali (-18), davanti all’australiano Adam Scott di appena un colpo. Il defending champion quest’anno ha racimolato, fin qui, un 2° posto, 4 top 10, 8 top 25 e 15 tagli passati su 17 tornei giocati. Un ottimo “cursus honorum” con il quale presentarsi a difendere lo Scottish.

La compagine italiana in Scozia sarà composta da 4 membri: Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Matteo Manassero e Francesco Laporta. L’unico a non essersi ancora guadagnato l’esenzione per il The Open Championship, torneo che andrà in scena da giovedì 17 a domenica 20 luglio, è Laporta. Il pugliese, tuttavia, sta avendo fin qui un’ottima stagione e i recenti risultati (T10 all’Open d’Italia e T7 in Germania) danno fiducia per il torneo a venire.

Le partenze di giovedì e venerdì da seguire saranno quella di Scottie Scheffler, accoppiato con Robert MacIntyre e Adam Scott, e quella di Rory McIlroy, schierato con il norvegese Viktor Hovland e lo statunitense Xander Schauffele. Migliozzi scenderà in campo con Richie Ramsay e Davis Riley mentre Manassero con Jorge Campillo e Grant Forrest. Molinari sarà impegnato con Erik Van Rooyen e Sebastian Soderberg mentre, per finire, Laporta giocherà con David Ford e Alex Smalley.