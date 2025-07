Golf, Manassero torna in campo per il Wyndham Championship. Aaron Rai difende il titolo

Ultimo mese di fuoco per il PGA Tour che si appresta a gettarsi dentro agosto con un torneo, il Wyndham Championship, che mette in palio 8,4 milioni di dollari e 500 punti FedEx. Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto il defending champion a Greensboro, in Nord Carolina, sarà il britannico Aaron Rai, 30enne che in carriera ha conquistato proprio qui, l’anno scorso, il suo primo ed unico torneo sul maggiore circuito americano.

Il field sarà pressoché lo stesso del 3M Open, evento chiusosi lo scorso week end con la vittoria di Kurt Kitayama. Tutti i nomi importanti saranno, ancora per questa settimana, fuori dai giochi. Per i golfisti che ricoprono infatti le prima posizioni sia del ranking FedEx che della World List si tratta di un periodo di “pausa” dopo il British Open che li accompagnerà al Tour Championship, evento conclusivo della stagione al quale potranno partecipare solamente i migliori i top 30 professionisti della classifica a punti della FedEx Cup, stilata in base ai risultati ottenuti durante la regular season.

Dentro, dunque, sui fairway del Sedgefield Country Club, il manchino Akshay Bhatia, Tony Finau e Rickie Fowler, Ben Griffin e Jake Knapp iniseme ai fratelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, il giapponese Hideki Matsuyama e il texano Jordan Spieth. Ritorna in campo anche Matteo Manassero. Il veronese classe ’93 ha preso una pausa di qualche giorno dopo la prestazione al The Open Championship. Manassero si presenta all’evento in Nord Carolina in 147esima posizione per la FedEx Cup ma fin qui, per essere la prima stagione in pianta stabile sul tour statunitense si è trattata di un’ottima “season”. Per lui 9 tagli passati su 14 eventi giocati con 3 top 25 e 1 top 10.

Gli appuntamenti rimanenti prima del gran finale sono: FedEx St. Jude Championship dal 7 al 10 agosto; BMW Championship dal 14 al 17 agosto. Dopodiché si entrerà nella fall season, dove alcuni giocatori lotteranno per confermare la carta del PGA su tornei di “minore” importanza.