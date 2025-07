Golf, Gotterup vince lo Scottish Open e stacca il pass per il The Open. McIlroy 2º a due colpi

È lo statunitense Chris Gotterup, dopo un’ottima ultima giornata di golf, a chiudere in vetta alla classifica dello Scottish Open, torneo disputatosi ancora una volta a North Berwick, in Scozia, sui fairway del The Renaissance. Per il 25enne americano si tratta del primo titolo in carriera sul Dp World Tour ma sul PGA aveva già vinto, più precisamente l’anno scorso, al Myrtle Beach Classic.

Grazie al -4 di giornata (-15 sul totale), Gotterup è riuscito a tenere a bada un esuberante Rory McIlroy che dopo 54 buche era il favorito per sollevare l’ambito trofeo che precede di una settimana il The Open Championship. Il nordirlandese, dal canto suo, non è riuscito a macinare il gioco espresso durante il moving day e si è “fermato” sul -13, a due colpi di distacco dal leader. Insieme a lui, in T2, anche Marco Penge, britannico che quest’anno sull’European Tour ha giá vinto e ha dimostrato con il passare delle settimane uno stato di forma molto promettente.

Tanti i nomi importanti che Gotterup è riuscito a mettere dietro di sè. In T4 hanno chiuso, a -12, Matt Fitzpatrick e Nicolai Højgaard. In 6ª posizione, invece, a -11, chiude l’inglese Justin Rose. Dietro il 44enne anche l’austriaco Sepp Straka (in 7ª piazza a -10) e lo svedese Ludvig Åberg, in T9 a -9 insieme a Scottie Scheffler e Xander Schauffele.

Questi ultimi due hanno dimostrato di saper domare, ancora una volta, i links scozzesi e di essere pronti al grande appuntamento di settimana prossima. Appena dietro Scheffler e Schauffele anche il norvegese Viktor Hovland e l’americano Wyndham Clark, entrambi in T11 a -8.

L’unico italiano ad aver passato il taglio, Francesco Laporta, ha chiuso intorno a metà classifica. Il pugliese, purtroppo, ha concluso con un ultimo giro di tanto sopra par (+5) per un totale di -1 che gli è valso la T50. Dietro Laporta persino il defending champion Robert MacIntyre. Il 28enne, professionista dal 2017, ha terminato la sua avventura allo Scottish Open in +2 sul totale in T65.

Grazie al risultato ottenuto questa settimana, Gotterup stacca un pass importantissimo per il The Open di settimana prossima. Le altre due carte, che spettano ai primi due in classifica non già esentati, saranno assegnate al danese Nicolai Højgaard e al britannico Andy Sullivan.