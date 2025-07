Golf femminile: Somi Lee in testa a metà Evian Championship 2025. Moresco out

In archivio anche il secondo giro dell’Evian Championship 2025, il quarto Major del circuito femminile di scena a Evian-les-Bains, in Francia. Dopo il sovraffollamento in testa della giornata di ieri, quest’oggi di leader ce n’è una sola e non fa parte di quel quintetto. Si tratta, infatti, della sudcoreana Somi Lee, autrice oggi di un -6 e nel complesso di un -10 che proietta al comando questa ventiseienne con un successo all’attivo sul tour LPGA nel Dow Championship a coppie (con Jin-hee Im).

Alle sue spalle l’australiana Grace Kim, distante appena un colpo, e l’americana Jennifer Kupcho, che ne ha invece due di ritardo rispetto alla leader. Per trovare più golfiste con lo stesso score bisogna scendere al quarto posto con la sudcoreana Hye-Jin Choi, la sudafricana Casandra Alexander e l’americana Andrea Lee.

Molte le risalite tra le settime a -6, in particolare parlando della giapponese Rio Takeda (-4) e della thailandese numero 2 del mondo Jeeno Thitikul (-3), ma occhio anche all’indiana Aditi Ashok (-2). Pari con il par rimangono invece le altre due di questo drappello, l’irlandese Leona Maguire e l’australiana Gabriela Ruffels.

Finisce il cammino di Benedetta Moresco, 93a con lo score di +5 (+1 oggi) e dunque tagliata; serviva il +2. Anche oggi per lei giro particolarmente ondivago, con cinque birdie che però sono controbilanciati in negativo da due bogey e due doppi bogey.