Sprint Zone torna con un nuovo imperdibile appuntamento! Ospite di questa puntata Giada Carmassi, protagonista di una delle storie più affascinanti dell’atletica italiana. ‍♀️ Ostacolista di talento, Giada ha trovato la sua consacrazione oltre i 30 anni, dimostrando che la determinazione, la passione e la resilienza possono davvero fare la differenza. Dopo un 2024 da protagonista, in cui ha sfiorato la qualificazione olimpica, il 2025 segna per lei una vera svolta internazionale. Con il nuovo record italiano sui 100 ostacoli (12”69), la qualificazione diretta ai Mondiali di Tokyo 2025 e le prime esperienze nei prestigiosi meeting di Diamond League, Carmassi si è affermata tra le migliori specialiste al mondo. E domani sarà in pista a Montecarlo, sfidando l’élite globale. ️ In studio con Ferdinando Savarese, Giada racconta il suo percorso tra sacrifici, rinascite e successi, offrendo ispirazione a chiunque insegua un sogno sportivo… anche quando sembra troppo tardi.