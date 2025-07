Martinenghi è d’argento nei 100 rana e sale per la quarta volta sul podio mondiale, con Viberti quinto. Ceccon conquista il bronzo nei 50 farfalla, tornando sul podio iridato dopo il 2023. Bottazzo e D’Ambrosio volano in finale, quest’ultimo con record italiano tolto a Megli. Domani ci aspettano quattro nuove finali per l’Italia.