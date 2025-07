Giornata agrodolce per l’Italia nella quinta sessione di batterie ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. A sorpresa, Thomas Ceccon manca l’accesso alle semifinali dei 200 dorso: l’azzurro, reduce da tre medaglie, chiude 17° e resta fuori per soli 4 centesimi, pagando una gestione poco efficace della gara. In grande spolvero invece il giovane Christian Bacico, che si migliora di quasi un secondo e strappa il pass per le semifinali con il nuovo record italiano categoria Cadetti. ⭐️ Tra le donne, Sara Curtis continua a brillare: la classe 2006 ottiene il secondo tempo assoluto nelle batterie dei 100 stile libero, confermandosi tra le favorite per un posto sul podio. Fuori invece Emma Virginia Menicucci, che non riesce a centrare la qualificazione. Buone notizie anche nei 200 rana maschili, dove Christian Mantegazza supera il turno con una prestazione solida. Meno fortunate le azzurre: Lisa Angiolini e Francesca Fangio si fermano già nelle batterie. Nella staffetta 4×200 stile libero femminile, l’Italia conquista l’accesso alla finale con il settimo tempo, confermando un buon momento di squadra. Iscriviti al canale per tutti gli aggiornamenti dai Mondiali di nuoto 2025!