Risultato straordinario per Simone Cerasuolo aI mondiali di Nuoto: nelle batterie dei 50 rana conquista il miglior tempo assoluto, firmando anche il suo nuovo record personale. Promosso in semifinale anche Nicolò Martinenghi, nono crono. Nei 200 farfalla brilla Alberto Razzetti, quinto tempo e vicino al record italiano in una gara che promette spettacolo. Avanza anche Federico Burdisso con il 13° tempo. Fuori dalla finale degli 800 stile libero Luca De Tullio, così come Bianca Nannucci (classe 2008), che non accede alla semifinale. Il riassunto della prima sessione della terza giornata con Alice Liverani ed Enrico Spada