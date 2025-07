L’Italia chiude i Mondiali di scherma 2025 a Tbilisi con 6 medaglie e il 3º posto nel medagliere. Oro per le squadre di fioretto e sciabola maschile, ma nessun titolo individuale e zero podi nella spada. Analisi dei risultati, protagonisti come Curatoli e Favaretto, e riflessioni in vista di Los Angeles 2028.