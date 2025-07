GP di Silverstone 2025: Leo Turrini analizza il momento critico della Ferrari | Intervista con Beatrice Frangione Il maestro Leo Turrini, tra i più autorevoli giornalisti italiani di Formula 1, racconta il Gran Premio di Silverstone in un’intervista condotta da Beatrice Frangione. Un’analisi lucida e approfondita del delicato momento che sta attraversando il Team Ferrari: dai problemi tecnici alla gestione strategica, passando per le prestazioni dei piloti. Cosa è successo davvero a Silverstone? Quali sono le prospettive per la Scuderia di Maranello? Non perderti questa intervista imperdibile per tutti i fan della Formula 1, della Ferrari e del motorsport. ISCRIVITI al canale per non perderti i prossimi approfondimenti sulla F1.