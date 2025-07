Fausto Desalu fulmineo sui 200! Gran tempo in Germania e personale accarezzato: sempre più veloce

Fausto Desalu continua a correre veloce in questa stagione e al Meeting di Wetzlar ha stampato un brillantissimo 20.12 sui 200 metri, supportato da un vento a favore di 1,8 m/s. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 ha abbassato di sei centesimi lo stagionale siglato tre settimane fa a Madrid in occasione degli Europei a squadre, dove concluse al secondo posto dopo i buoni 20.27 di Bruxelles e 20.21 di Dresda.

Il velocista lombardo, pilastro della staffetta nell’ormai ex Coppa Europa e anche ai World Games, ha avvicinato il personale di 20.08 stabilito la scorsa estate sulla sempre performante pista svizzera di La Chaux-de-Fonds, dove divenne il secondo italiano di sempre sul mezzo giro di pista. Quello odierno è il secondo tempo della carriera per il 31enne, che ha migliorato il 20.13 con cui fu sesto agli Europei 2018 in quel di Berlino.

Fausto Desalu ha vinto la gara davanti al tedesco Owen Ansah (20.41) e al ghanese Ibrahim Fuseini (20.52), tra l’altro con nelle gambe la fatica dei 100 metri: un’oretta prima, infatti, aveva corso sul rettilineo in 10.25 (0,1 m/s di vento a favore), eguagliando lo stagionale siglato al Roma Sprint Festival e portandosi a quattro centesimi dal personale ormai vecchio di tre anni.