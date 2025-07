F1, Piastri svetta nelle libere a Spa-Francorchamps. Rimandata la nuova sospensione Ferrari

Va in archivio con il miglior tempo di uno scatenato Oscar Piastri la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Spa-Francorshamps viene utilizzato questo weekend il formato Sprint, quindi piloti e team hanno sfruttato questi 60 minuti come preparazione in vista della Sprint Qualifying pomeridiana e della Sprint Race del sabato.

Il leader del campionato ha dominato la scena nel time-attack con gomme soft, facendo la differenza soprattutto nel secondo centrale (anche grazie ad un assetto più carico rispetto agli altri top team) e timbrando un impressionante 1’42″022 al volante di una McLaren subito estremamente competitiva nei curvoni ad alta velocità che contraddistinguono il mitico circuito delle Ardenne.

Piastri ha rifilato 404 millesimi alla Red Bull del quattro volte campione iridato Max Verstappen e mezzo secondo all’altra MCL39 del compagno di squadra Lando Norris, autore di un errore nel primo tentativo di giro veloce con gomme nuove.

Buoni segnali in casa Mercedes, con George Russell 4° a 0.576 ed il rookie italiano Andrea Kimi Antonelli 6° a 0.957 avendo una mescola di svantaggio (gomma media), mentre il debutto ufficiale della Ferrari con la nuova sospensione posteriore non è stato degno di nota con Charles Leclerc 5° a 0.906 e Lewis Hamilton 7° a un secondo dalla vetta in attesa di sprigionare tutto il potenziale a disposizione tra poche ore. Appuntamento infatti alle 16.30 per le qualifiche Sprint della Formula Uno a Spa-Francorchamps.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP BELGIO F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:42.022

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.404

3 Lando Norris McLaren +0.504

4 George Russell Mercedes +0.576

5 Charles Leclerc Ferrari +0.906

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.957

7 Lewis Hamilton Ferrari +1.063

8 Lance Stroll Aston Martin +1.090

9 Fernando Alonso Aston Martin +1.098

10 Isack Hadjar Racing Bulls +1.100

11 Carlos Sainz Williams +1.195

12 Alexander Albon Williams +1.239

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.240

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.448

15 Liam Lawson Racing Bulls +1.456

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.548

17 Pierre Gasly Alpine +1.907

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.470

19 Franco Colapinto Alpine +2.825

20 Oliver Bearman Haas F1 Team +3.055