F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, programma, streaming

Oggi, venerdì 25 luglio, prenderà il via il week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare dopo tre settimane, messo alle spalle lo storico round di Silversone, sulla pista di Spa-Francorchamps. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte sia sui lunghi rettilinei che nelle parti più guidate.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la terza del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

La Ferrari si presenta con la novità della sospensione posteriore sulla SF-25 e ci si aspetta un beneficio in termini di prestazione della vettura. Un percorso finora abbastanza deludente della Rossa, in cui il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton non sono riusciti ad avere chance per avere soddisfazioni. Favorita d’obbligo della vigilia la McLaren.

Il venerdì del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la diretta della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato, come detto in diretta. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

