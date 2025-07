F1, Frederic Vasseur: “Leclerc ha messo a segno un grande giro. Hamilton? Gli servono solo fiducia e tranquilllità”

Frederic Vasseur prova, come spesso capita, a dispensare ottimismo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, tuttavia, la scuderia di Maranello ha vissuto un sabato diametralmente opposto. Già la Sprint Race aveva visto una differenza notevole tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Le qualifiche lo hanno rafforzato.

Il monegasco, infatti, ha conquistato una ottima terza posizione, andando oltre i limiti di una SF-25 ancora ben lontana dalla perfezione, mentre Lewis Hamilton per colpa di un track limit, ha visto cancellato il suo tempo ed è stato eliminato già al termine della Q1. Al termine del sabato delle Ardenne, quindi, la situazione in casa Ferrari è diametralmente opposta.

Il team principal Frederic Vasseur analizza quanto avvenuto in pista: “Sono molto contento per Charles, penso che abbia realizzato un grande giro ma stiamo ancora provando a progredire con questo pacchetto. Cerchiamo di capire tutto, anche se siamo in un weekend con la Sprint Race, ma per ora stiamo andando bene, vedremo domani come andranno le cose. Speriamo di essere competitivi, anche se la pioggia potrebbe rivoluzionare tutto. Di solito non andiamo fortissimo in queste condizioni, ma potrebbe essere una chance per conoscere la macchina in ogni condizione”.

Proseguono, invece, le difficoltà di Hamilton. “Lewis è molto concentrato. Deve solo riuscire a mettere tutto insieme, dopotutto parliamo di millesimi di secondo. L’abbiamo visto anche tra Charles e Verstappen. Per Hamilton il passo era buono, senza il track limit era in scia a Leclerc. Gli manca solo un po’ di fiducia e di tranquillità. La nostra macchina è migliorata rispetto a Silverstone, ma anche gli altri rispondono sempre e portano novità”.