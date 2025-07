F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira

C’erano delle aspettative sulla Ferrari in questo venerdì di Spa-Francorchamps. Sulla pista belga la scuderia di Maranello ha introdotto un cambiamento importante sulla SF-25, ovvero una nuova sospensione posteriore. Si è intervenuti sul braccio anteriore del triangolo superiore (inclinato in avanti, verso il basso), sull’angolo dell’anti-dive e sulla disposizione interna.

La sospensione ha una rigidità superiore per evitare scossoni al retrotreno, punto debole finora della macchina. Ovviamente l’obiettivo è trovare le prestazioni mancate nella prima parte del 2025. Ebbene, da questo day-1 nelle Ardenne, non sembra che la sostanza sia cambiata molto. Al di là del pacchetto Oscar Piastri-McLaren a fare un altro sport, la Rossa si è confermata vettura senza infamia e senza lode, soprattutto grazie al “NOS” Charles Leclerc.

La sensazione, infatti, è che il monegasco abbia messo tanto del suo nel mitigare le criticità della macchina, evidenziatesi soprattutto nel secondo settore del tracciato di Spa, quello caratterizzato da curve di media-alta velocità, dove Piastri ha fatto una differenza imbarazzante rispetto a tutti. Rossa che domani sarà in seconda fila grazie a Charles (4°), mentre notte fonda per Lewis Hamilton.

Testacoda nel t-2 per Lewis, nel momento in cui stava spingendo per ottenere un tempo e togliersi dai guai nella SQ1. “Sì è bloccato il posteriore, credo sia la prima volta che mi capita nella mia carriera“, le parole amare del britannico ai microfoni di Sky Sport. Sarà 18° il ferrarista, sperando di trovare la quadra, ma nell’oggettiva difficoltà di una macchina che non sente tra le sue mani. Alla fine della fiera, lo spartito è sempre lo stesso…