Remco Evenepoel: “Sono andato molto forte nel finale. Un passo importante nella corsa verso il podio”

Con una micidiale progressione nella seconda parte del tracciato Remco Evenepoel mantiene le attese della vigilia e vince la prima cronometro del Tour de France 2025. Il capitano della Soudal Quick-Step si aggiudica la quinta tappa, la Caen-Caen di 33 chilometri, con il tempo di 36.42,02, alla velocità media di 54 km/h.

Sul traguardo di Caen il belga, campione del mondo in carica a cronometro, precede Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, nuova maglia gialla, di sedici secondi e uno splendido Edoardo Affini della Team Visma | Lease a Bike, terzo a trentatré secondi di distacco. Il grande sconfitto di giornata è Jonas Vingegaard che accusa oltre un minuto di ritardo al traguardo e perde terreno prezioso in ottica classifica.

Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step, secondo successo in una prova contro il tempo nella corsa francese, completa la sua eccellente giornata con il recupero di diverse posizioni in graduatoria. Il corridore belga si trova adesso in seconda posizione, sette i posti guadagnati, con un distacco di quarantadue secondi dal fuoriclasse sloveno.

Evenepoel analizza così la sua performance odierna e le prospettive per i prossimi giorni: ” Abbiamo fatto molta ricognizione prima della crono. Sapevo di avere le gambe fresche nell’ultima parte del tracciato, sono andato molto forte nel finale. Sono molto felice per il risultato. Ho spinto in modo costante, la parte migliore è stata quella di riuscire ad avere lo stesso passo dell’inizio anche nel finale. Tadej ha disputato una cronometro eccellente, è migliorato rispetto al Delfinato, per tutti noi arriva il picco della forma. Ho fatto quel che dovevo, Quello di oggi può essere un passo importante nella corsa verso la conquista del podio. Cercherò di mantenere il trend positivo. La strada verso Parigi è ancora molto lunga, con due vittorie di tappa possiamo però pensare in maniera più serena ai prossimi passi”.