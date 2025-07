Evenepoel e Vingeaard si leccano le ferite al Tour de France: belga sempre in affanno, il danese non è più quello del 2023

Un vincitore, anzi, un dominatore, e tanti sconfitti. Nella giornata che ha visto dominare in lungo e in largo sulle salite dei Pirenei Tadej Pogacar ci sono due corridori che non sono stati all’altezza dell’aspettative. La dodicesima tappa del Tour de France 2025 ha messo in mostra, se pur limitatamente, tutti i limiti di Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

Il danese non è più lo scalatore più forte al mondo ed è così da un paio di anni. Tra 2022 e 2023 aveva distrutto la concorrenza alla Grande Boucle, ma poi è salito di colpi, ancor di più, Pogacar, che lo ha messo alle corde nelle ultime due stagioni. Il corridore della Visma | Lease a Bike continua a provarci, ma ormai deve accontentarsi spesso e volentieri della seconda piazza. La dimostrazione di forza arrivata oggi dal campione del mondo è clamorosa: nel testa a testa in salita 2’10” di distacco, qualcosa di impressionante.

Il Tour non è ovviamente finito qui, ma per Vingegaard al momento sembra essere più importante dover conservare il podio che sognare di poter attaccare l’uomo al comando. Non è finito oggi neanche il Tour di Remco Evenepoel, che è stato fenomenale nel tenere aperti i giochi. Vista la crisi arrivata sul Col du Soulor nessuno si sarebbe aspettato che il belga potesse riuscire a reagire.

Crollo repentino per il corridore della Soudal-QuickStep che ha perso più di un minuto dai rivali, ma poi con tenacia è riuscito a riportarsi sotto. Sullo scatto secco rimbalza ma poi con costanza riesce a non perdere troppo. Chiude settimo, lontanissimo da Pogacar, ma tutt’altro che distante alla battaglia per il podio.