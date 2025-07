Europei BMX, Francesca Cingolani chiude quinta nell’Under 23

La penultima giornata dei campionati europei di BMX Racing , competizione in corso di svolgimento a Valmiera in Lettonia, non regala medaglie alla spedizione italiana. La rassegna continentale si chiuderà con le gare in programma domani.

Il miglior risultato odierno porta la firma di Francesca Cingolani che ha il merito di qualificarsi per la finale nella categoria Under 23 e conclude la sua prova con un’eccellente quinta posizione in 37.657. Esordio amaro per Federico Pasa nella categoria Junior.

L’azzurro esce negli ottavi di finale a causa di una caduta che ne frena la corsa quando si trova in seconda posizione. Sfortunato anche Marco Redaelli, eliminato ai quarti di finale, contatto per lui all’ultima curva, quando occupava la quarta piazza che gli avrebbe garantito il passaggio del turno.

Nella categoria elite uomini la Francia recita il ruolo di trionfatrice assoluta occupando le tre posizioni del podio. Vince la medaglia d’oro e si laurea campione d’Europa Mathis Ragot Richard con 32.084, seconda posizione e argento per Arthur Pilard che chiude la sua prova in 32.092, terzo Sylvain Andre con 32.396.

Nella categoria elite donne trionfa la britannica Bethany Shriever in 35.275 e sale sul tetto d’Europa. Seconda posizione per l’olandese Merel Smulders con il tempo di 36.177 davanti alla sorella Laura che conclude la sua performance in 36.544 e deve accontentarsi del bronzo.

Medaglia d’oro nella categoria Under 23 maschile per l’olandese Jason Noordam, primo con 32.256 davanti al connazionale Casper Pipers, secondo in 32.353. Completa il podio, ed è bronzo continentale, il lettone Edgars Langmanis che conclude la sua performance con il tempo di 32.394. Nell’under 23 femminile la padrona di casa Veronika Monika Sturiska sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 35.682, seconda posizione per la neerlandese Michelle Wissing, 35.957 il suo crono di riferimento, e terzo posto per la ceca Sabina Košárková che taglia il traguardo con il tempo di 36.940.

Nella categoria Junior Maschile il lettone Kristers Apels diventa campione continentale con il tempo di 32.705, seconda posizione per lo svedese Jesper Wahlberg in 32.868. Completa il podio lo svizzero Mark Lüthi che arriva al traguardo con il tempo di 32.937. Nella Junior femminile doppietta britannica con Freia Challis che conquista la medaglia d’oro in 36.905 precedendo la connazionale Elsa Rendall Todd, seconda con 37.357, e la francese Lola De Oliveira, medaglia di bronzo con il tempo di 37.603.