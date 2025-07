BMX, i convocati dell’Italia per gli Europei: quattro italiani all’arrembaggio

Gli Europei 2025 di BMX (specialità Race) andranno in scena a Valmiera (Lettonia) dal 10 al 13 luglio. Alla rassegna continentale parteciperanno 1.272 atleti provenienti da 26 Nazioni, ci sarà spazio per le gare in quattro categorie (juniores, under 23, elite, challenge). La pista intitolata a Maris Strombergs, primo campione olimpico nella storia della BMX e oro anche a Londra 2012, ospiterà la manifestazione per la seconda volta nella storia dopo l’edizione del 2019.

Il CT Mattia Furlan ha convocato quattro atleti: Federico Pasa tra gli juniores; Francesca Cingolani, Albert Groppo e Marco Radaelli tra gli under 23. Non ci saranno dunque elite in terra baltica, ma soltanto giovani che nel corso di questa annata agonistica hanno dimostrato degli interessanti segnali di crescita. Nell’ultimo weekend Pasa, Cingolani e Groppo hanno conquistato i titoli italiani di categoria, mentre Radaelli ha concluso al secondo posto tra gli elite.

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Abbiamo lavorato molto per arrivare pronti a questo appuntamento. Le aspettative nel nostro sport sono difficili da mettere a parole, ma ho buone sensazioni su Pasa, su Cingolani e in generale su tutta la squadra. Radaelli arriva da una finale di Coppa del Mondo a Papendal, Groppo aveva fatto la semifinale a Sarrians. Sono contento di questo gruppo: è giovane ma ha già dimostrato di potersi imporre. Come per tutta la stagione, l’obiettivo è concentrarci su noi stessi. Così facendo, ogni atleta potrà esprimersi al massimo. Vestendo la maglia azzurra, l’obiettivo minimo è entrare in finale e giocarsi le medaglie“.

CONVOCATI ITALIANI EUROPEI BMX 2025

Francesca Jael Cingolani Ferreira (Montmélian BMX)

Albert Groppo (BMX Creazzo)

Marco Radaelli (Centro Sportivo Esercito)

Federico Pasa (Just BMX ASD)