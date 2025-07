Edoardo Scotti pareggia il record italiano di Sito. Fabbri vince a Madrid, Dosso lotta con il vento

Edoardo Scotti ha eguagliato il record italiano dei 400 metri, correndo in 44.75 sulla pista di Vallehermoso a Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il lombardo ha pareggiato il crono siglato lo scorso anno da Luca Sito agli Europei di Roma, migliorando di 18 centesimi il proprio personale firmato tre settimane fa proprio nella capitale spagnola in occasione degli Europei a squadre.

L’azzurro ha confermato un’eccezionale condizione fisica, risultando aggressivo fin dai blocchi di partenza e spingendo molto forte fino all’ingresso dell’ultima curva. Edoardo Scotti ha rivisto un po’ il suo proverbiale modo di correre che privilegia i finali molti veloci e infatti sul rettilineo conclusivo ha pagato dazio, subendo il sorpasso dell’argentino Elian Larregina (44.53) e chiudendo così in seconda posizione davanti al sudafricano Wayne Van Niekerk (44.91 per il primatista mondiale).

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso con una bella spallata da 21.99 metri, registrata in occasione del sesto tentativo: nuovo successo internazionale per il vice campione del mondo, che è andato vicino a superare la soglia d’eccellenza rappresentata dai 22 metri, valicata in stagione a Lucca (22.31) e Lignano Sabbiadoro (22.13). Bello stagionale di Sara Fantini nel lancio del martello (72.56) alle spalle della canadese Camryn Rogers (78.09 per la Campionessa Olimpica) e della venezuelana Rosa Andreina Rodriguez (73.13).

Zaynab Dosso ha dovuto fare i conti con un vento contrario di 1,5 m/s sui 100 metri e si è fermata a un alto 11.28 alle spalle dell’ungherese Boglarka Takacs (11.26). Come a Lucerna le condizioni non aiutano la primatista nazionale, che a Foligno si era espressa in 11.06. Lorenzo Simonelli è ancora lontano dalla condizione migliore ed è sesto sui 110 ostacoli in 13.54 con 1,9 m/s di vento in faccia nella gara vinta da Enrique Llopis (13.54).

Alice Mangione settima sui 400 metri (51.71), Rebecca Sartori seconda sui 400 ostacoli (51.91, dietro al 54.37 della belga Noemi Van den Broeck), Giacomo Bertoncelli sesto sul giro di pista con barriere (50.80), Ludovica Cavalli sesta sui 1500 metri (4:10.13) e Federica Del Buono dodicesima (4:13.16), Catalinn Tecuceanu decimo sugli 800 metri (1:45.37), Joao Bussotti quinto sui 1500 (3:35.56) dove Pietro Arese è quindicesimo (3:38.47).