Dove vedere in tv Pacquiao-Barrios, Mondiale WBC pesi welter 2025: orario, programma, streaming

Il clamoroso tentativo, a 46 anni, di Manny Pacquiao di riprendersi vette altissime passa da Mario Barrios. Sono passati quattro anni dall’ultima volta in cui ha combattuto a livello professionale: già solo questo fa capire la portata dell’evento che siamo pronti ad avere davanti.

Il filippino, senza ombra di dubbio, è pezzo di storia dall’inizio alla fine del suo cammino. Prima pugile di immenso successo, poi cestista, poi politico di successo, quindi ancora pugile che cerca nuove sfide. Questa è contro Barrios, che da San Antonio prova a prendersi la cintura WBC dei pesi welter. Il tutto con all’interno le tante, tantissime questioni che si risolveranno dentro il ring di Las Vegas.

Il combattimento tra Manny Pacquiao e Mario Barrios si disputerà nella notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio attorno alle ore 5:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Amazon Prime Video. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PACQUIAO-BARRIOS, MONDIALE WBC PESI WELTER

Domenica 20 luglio

MAIN EVENT

Ore 5:00 circa Oleksandr Usyk-Daniel Dubois – Titolo WBC welter

SOTTOCLOU

Sebastian Fundora-Tim Tszyu II – Titolo WBC superwelter, 12 round

Isaac “Pitbull” Cruz-Angel Fierro II – Pesi leggeri, 10 round

Brandon Figueroa-Joet Gonzalez – Pesi piuma, 10 round

Gary Russell Jr-Hugo Castaneda – Pesi superpiuma, 10 round

PROGRAMMA PACQUIAO-BARRIOS, MONDIALE WBC PESI WELTER

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport