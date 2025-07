Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Cechia 2025: orari warm-up e gara, programma, streaming

Oggi, domenica 20 luglio andrà in scena il GP della Cechia, dodicesimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Brno assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, desideroso di conquistare l’ennesimo successo stagionale.

Cercherà di contrastarlo Francesco Bagnaia. Il compagno di squadra in Ducati del Cabroncito partirà dalla pole-position e spera di avere lo spunto per tenersi dietro lo spagnolo. Nella Sprint non c’è stata storia, da questo punto di vista, in una gara anche condizionata dalla gestione delle pressioni delle gomme che ha portato a uno sviluppo particolare del sabato.

Vedremo se ci saranno altri centauri che sapranno inserirsi. Ieri le KTM di Pedro Acosta e di Enea Bastianini hanno fatto vedere una gran velocità. Da verificare se ci sarà una confermare. Curiosità poi su quanto riuscirà a fare il rientrante Jorge Martin, in sella all’Aprilia.

La domenica del GP della Cechia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), limitatamente in questo caso alle tre gare delle tre classi escluso il warm-up. Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 20 luglio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up a Brno (Cechia) – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta l’intero programma domenicale in Cechia. Su Sky Sport Uno (201) sarà possibile seguire le tre gare delle tre classi, escluso il warm-up. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà la differita delle tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento di Brno della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

Domenica 20 luglio

Ore 14.05, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 15.20, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 17.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro