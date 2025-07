Canottaggio, il doppio maschile va in finale ai Mondiali U23. In semifinale nel singolo Marco Selva

Proseguono a Poznan, in Polonia, i Mondiali U23 2025 di canottaggio: nella terza giornata l’Italia registra il passaggio in finale del doppio maschile di Josef Giorgio Marvuvic e Marco Prati e l’approdo in semifinale del singolo maschile di Marco Selva. Non passano il turno, invece, il due senza maschile, il doppio femminile ed il quattro senza maschile.

Il doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati si impone in semifinale risalendo dopo i 1000 metri dalla terza alla prima posizione, battendo al traguardo l’Irlanda, seconda a 0.63 e la Lituania, terza a 0.87. In finale dall’altra semifinale Francia, Portogallo e Germania.

Il singolo maschile di Marco Selva vince nei quarti di finale, andando a precedere, con 1.7 di margine, lo svedese Kallstrom, secondo: l’azzurro tornerà in acqua domani alle ore 10.45 per disputare le semifinali e cercare uno dei pass in palio per l’ultimo atto di domenica.

Il due senza maschile di Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo cede nella seconda parte di gara e perde la terza posizione, l’ultima utile per l’ingresso in finale, a vantaggio della Norvegia, che centra l’ultimo atto assieme a Turchia e Germania.

Il doppio femminile di Alice Gnatta e Beatrice Ravini Perelli è a lungo in seconda posizione in semifinale, ma nella seconda parte di gara subisce i sorpassi della Germania e della Romania, che vanno in finale, a discapito delle azzurre.

Il quattro senza maschile di Giovanni Melegari, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio e Paolo Falossi tenta la grande rimonta negli ultimi 500 metri, intermedio nei quali gli azzurri fanno segnare il miglior crono, ma non riesce ad arpionare il passaggio del turno.