Mondiali canottaggio Under 23, l’Italia porta altre due barche in finale A

Nella seconda giornata di gare dei campionati mondiali Under 23 di canottaggio continua a ben figurare l’Italia. La spedizione azzurra, in attesa delle due giornate decisive di sabato e domenica, qualifica altre due imbarcazioni alla finale A: il quattro di coppia femminile e il doppio pesi leggeri maschile.

Nelle batterie del singolo femminile Gemma Ghinelli taglia il traguardo in quinta posizione con il tempo di 07:58.79 e guadagna il pass per la finale B. Nella corsa preliminare del doppio pesi leggeri il duo Alice Lauletta-Gloria Licciardi termina la sua performance in quinta posizione con 07:15.35.

Nel quattro di coppia femminile Noemi De Vincenzi–Irene Gattiglia–Gaia Chiavini–Aurora Spirito concludono la batteria in seconda posizione con 06:29..85 e guadagnano la qualificazione alla finale A. Nella seconda batteria dell’otto femminile l’Italia (Giulia Clerici–Giorgia Borriello–Sara Lisi–Giulia Orefice–Susanna Pedrola–Eleonora Nichifor– Anna Scolaro–Giorgia Sciattella–Leo Vaughan Bozzetta) conclude la propria serie al quarto posto con 06:23.25, crono che certifica il pass per la finale B.

Nel singolo maschile Marco Selva taglia il traguardo in terza posizione alle spalle di Turchia e Uruguay. Il portacolori italiano conclude la sua prova in 06:55.66, tempo che vale l’accesso ai quarti di finale. Nel doppio pesi leggeri maschile Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci concludono la propria prova in terza posizione con 06:30.19 e volano in finale A. Nella terza batteria del quattro di coppia maschile l’equipaggio italiano Sebastiano Renzi–Luca Enea Mulas–Luigi Tommaso Riccelli–Giovanni Paoli arriva quinto in 06:02.49 e si qualifica per la finale C. Nell’otto maschile l’Italia (Virgilio Sorrentino–Filippo Angella–Emilio Pappalettera–Simone Pappalepore–Andrea Licatalosi–Guglielmo Melegari–Luca Cassina–Giulio Zuccala–Laria Colombo) termina la sua batteria in quinta posizione con 05:40.63, crono che vale l’ingresso in finale.