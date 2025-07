Un viaggio emozionante tra passione, sacrificio e rinascita. In questo episodio di FOCUS – CANOTTAGGIO, Alice Liverani incontra Piero Poli, leggenda del remo italiano, oro olimpico a Seul 1988 e bronzo mondiale 1983, oggi affermato medico ortopedico e dello sport. Dalle albe sul lago alle notti in corsia, Poli racconta con autenticità la sua trasformazione: com’era la vita da atleta negli anni ’80, i momenti più duri verso il podio, l’amicizia indelebile con i compagni di barca… e poi il salto nella medicina, affrontando ogni giorno pressioni diverse ma con la stessa forza mentale forgiata nello sport. Un racconto umano, ispirante e pieno di valore, in cui si parla di successo, identità, vita dopo lo sport e del vero significato delle sfide, dentro e fuori dalla barca. Cosa direbbe oggi al giovane Piero? E cosa desidera che venga ricordato di lui, oltre l’oro olimpico? Un’intervista da non perdere! #FocusCanottaggio #PieroPoli #AliceLiverani #OroOlimpico #Canottaggio #SportStory #Motivazione #Ispirazione #CampioniDiVita #MedicinaDelloSport #StorieCheIspirano #AtletaMedico #OlympicChampion #FromAthleteToDoctor #SuccessoReale #ViralInterview #PodcastItalia #MotivationalVideo