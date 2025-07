❄️ BOL ON ICE è molto più di uno spettacolo su ghiaccio: è un evento internazionale che unisce arte, sport e spettacolo in una cornice unica! ️ Chiara Sani intervista Fabio Signorini, l’organizzatore di questo show straordinario che ha già conquistato il pubblico e si prepara a un’edizione 2026 ancora più spettacolare. ✨ Sul ghiaccio si esibiscono campioni mondiali del pattinaggio artistico e non solo, in uno spettacolo che si preannuncia come il perfetto preludio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Scopri i retroscena, le sorprese dell’edizione 2026 e come BOL ON ICE stia diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande spettacolo sul ghiaccio!