Calendario Mondiali nuoto 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Dal 27 luglio al 3 agosto, la World Aquatics Arena sarà teatro di sfide appassionanti nei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. L’evento clou della stagione andrà in scena e gli atleti al via vorranno farsi trovar pronti per massimizzare la loro prestazione. La Nazionale italiana vorrà rispondere all’appello in maniera autorevole, nella consapevolezza di confrontarsi con un contesto particolarmente qualificato.

Il faro della squadra tricolore sarà Thomas Ceccon. Il campione olimpico in carica dei 100 dorso vorrà competere in più gare ed è per questo che lo vedremo competere anche nella distanza doppia del dorso, mentre è da vedere se prenderà parte anche ad altre gare a cui risulta iscritto, ovvero 50 dorso, 50 e 100 delfino.

Una compagine in cui i rappresentanti da guardare con attenzione sono concentrati per lo più nella rana, con l’oro a Cinque Cerchi dei 100, Nicolò Martinenghi, a guidare le fila. Con lui sono da considerare Ludovico Viberti e Simone Cerasuolo, mentre tra le donne Benedetta Pilato, Lisa Angiolini e Anita Bottazzo. Non resta che godersi lo spettacolo.

I Mondiali di nuoto a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto, saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD) e da Sky Sport (palinsesto specifico ancora non disponibile); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie prove della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

04:00 – Batterie

400m stile libero donne

100m farfalla donne

200m misti donne

4x100m stile libero staffetta donne

400m stile libero uomini

100m rana uomini

50m farfalla uomini

4x100m stile libero staffetta uomini

13:00 – Sessione serale

400m stile libero donne finale

100m farfalla donne semifinali

200m misti donne semifinali

4x100m stile libero staffetta donne finale

400m stile libero uomini finale

100m rana uomini semifinali

50m farfalla uomini semifinali

4x100m stile libero staffetta uomini finale

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

04:00 – Batterie

1500m stile libero donne

100m dorso donne

100m rana donne

200m stile libero uomini

100m dorso uomini

13:00 – Sessione serale

100m dorso donne semifinali

100m rana donne semifinali

100m farfalla donne finale

200m misti donne finale

200m stile libero uomini semifinali

100m dorso uomini semifinali

100m rana uomini finale

50m farfalla uomini finale

Martedì 29 luglio (orari italiani)

04:00 – Batterie

200m stile libero donne

800m stile libero uomini

50m rana uomini

200m farfalla uomini

13:00 – Sessione serale

200m stile libero donne semifinali

1500m stile libero donne finale

100m dorso donne finale

100m rana donne finale

200m stile libero uomini finale

100m dorso uomini finale

50m rana uomini semifinale

200m farfalla uomini semifinale

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

04:00 – Batterie

50m dorso donne

200m farfalla donne

100m stile libero uomini

200m misti uomini

4x100m misti staffetta mista

13:00 – Sessione serale

200m stile libero donne finale

50m dorso donne semifinali

200m farfalla donne semifinali

100m stile libero uomini semifinali

800m stile libero uomini finale

50m rana uomini finale

200m farfalla uomini finale

200m misti uomini semifinali

4x100m misti staffetta mista finale

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

04:00 – Batterie

100m stile libero donne

200m rana donne

4x200m stile libero staffetta donne

200m dorso uomini

200m rana uomini

13:00 – Sessione serale

100m stile libero donne semifinali

50m dorso donne finale

200m rana donne semifinali

200m farfalla donne finale

4x200m stile libero staffetta donne finale

100m stile libero uomini finale

200m dorso uomini semifinali

200m rana uomini semifinali

200m misti uomini finale

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

04:00 – Batterie

800m stile libero donne

200m dorso donne

50m farfalla donne

50m stile libero uomini

100m farfalla uomini

4x200m stile libero staffetta uomini

13:00 – Sessione serale

100m stile libero donne finale

200m dorso donne semifinali

200m rana donne finale

50m farfalla donne semifinali

50m stile libero uomini semifinali

200m dorso uomini finale

200m rana uomini finale

100m farfalla uomini semifinali

4x200m stile libero staffetta uomini finale

Sabato 2 agosto (orari italiani)

04:00 – Batterie

50m stile libero donne

50m rana donne

1500m stile libero uomini

50m dorso uomini

4x100m stile libero staffetta mista

13:00 – Sessione serale

50m stile libero donne semifinali

800m stile libero donne finale

200m dorso donne finale

50m rana donne semifinali

50m farfalla donne finale

50m stile libero uomini finale

50m dorso uomini semifinale

100m farfalla uomini finale

4x100m stile libero staffetta mista finale

Domenica 3 agosto (orari italiani)

04:00 – Batterie

400m misti donne

4x100m misti staffetta donne

400m misti uomini

4x100m misti staffetta uomini

13:00 – Finali

50m stile libero donne

50m rana donne

400m misti donne

4x100m misti staffetta donne

1500m stile libero uomini

50m dorso uomini

400m misti uomini

4x100m misti staffetta uomini

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD e Sky Sport (palinsesto da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport