Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 8 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile si avvicinano pian piano al cosiddetto secondo giro di boa. Dopo il match di ieri sera delle azzurre oggi, martedì 8 luglio, scenderanno in campo le quattro formazioni del raggruppamento C, come sappiamo impreziosito dalla presenza di una delle squadre più temibili di questa rassegna: la Germania.

Nello specifico, le teutoniche affronteranno in quel di Basilea alle 18:00 la Danimarca. L’obiettivo sarà ovviamente quello di incasellare la seconda vittoria consecutiva per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno. Per le nordiche invece sarà importante rialzarsi dopo il K.O inaugurale contro la Svezia.

Proprio le scandinave andranno invece a caccia del punteggio pieno sfidando a Lucerna la Polonia, caduta al cospetto della Germania nella prima partita. Il confronto, date le premesse, si preannuncia particolarmente significativo

La copertura televisiva della settima giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Germania e Danimarca, la quale verrà trasmessa su RAI Sport+HD e, in streaming, su RAI Play. Uefatv.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Polonia e Svezia.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Martedì 8 luglio

Germania vs Danimarca – ore 18:00 (Basilea) – Diretta TV su RAI Sport+HD

Polonia vs Svezia – ore 21:00 (Lucerna) – Diretta streaming su UefaTV.com

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD (Solo per Germania-Danimarca)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Germania-Danimarca), UefaTV.com (solo per Polonia-Svezia)