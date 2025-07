Boris Becker incorona Jannik Sinner: “È un Djokovic 2.0 e il serbo è il primo a saperlo…”

Boris Becker lo conosciamo. Non è certo una persona che ami tanto i giri di parole o evitare le sentenze. L’ex tennista tedesco nelle ultime ore ne ha emessa una non di poco conto. Si parlava di Jannik Sinner nel confronto con Novak Djokovic. Secondo “Bum Bum”, infatti, le possibilità del fuoriclasse serbo di raggiungere il suo 25° titolo del Grande Slam sono ormai ridotte al lumicino, perchè l’altoatesino rappresenta un ostacolo particolare per il nativo di Belgrado.

“Jannik Sinner è un Djokovic 2.0 e Novak lo sa”. Un attestato di importanza capitale per Boris Becker che analizza la situazione del tennis ai più alti livelli. Stimolato sulla possibilità che Nole possa alzare al cielo di New York il prossimo US Open, il vincitore di sei titoli del Grande Slam sembra dare poche chance al serbo, dato che sulla sua strada troverà due rivali come l’azzurro e Carlos Alcaraz. In poche parole due ostacoli quasi insormontabili per chiunque, figuriamoci per un giocatore che ha spento le 38 candeline.

Boris Becker entra nello specifico: “Se Djokovic farà 25?. È la grande domanda del momento, quella che tutti si pongono. Il grosso problema per Novak è che se vuole vincere un altro Slam, probabilmente dovrà battere sia Carlos Alcaraz che Sinner. È quello che è successo a Wimbledon, per me il torneo in cui aveva le migliori possibilità di vincere il 25esimo Major. Ricordiamo che è un torneo che ha vinto sette volte, oltre ad aver raggiunto le semifinali 14 volte, quindi immaginate cosa significhi. Sono numeri così folli che sembrano quasi assurdi”.

Il nativo di Leimen, vincitore nel 1989 dello US Open, analizza quanto appena visto ai Championships: “Nei quarti di finale contro Flavio Cobolli si è infortunato. A 38 anni è molto più facile infortunarsi. Sinner si è dimostrato il migliore giocatore in semifinale. Per me è un Djokovic 2.0 e credo che Novak lo sappia. Sono contento che Nole sia arrivato di nuovo in semifinale in un torneo importante, ma gli basterà? Giocare a tennis perché vuole conquistare il 25° Slam. Quanto è realistico pensare che possa davvero vincerlo? Il tempo sta per scadere per lui” .