In questa puntata speciale estiva di Salotto Bianco ci trasferiamo sulla spiaggia di Cervia per un incontro esclusivo con la Nazionale italiana di bob a 4, guidata dal capitano Patrick Baumgartner. Un momento unico per conoscere da vicino gli atleti azzurri che sognano una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra preparazione, obiettivi e curiosità, scopriamo i volti e le ambizioni della squadra in un contesto tutto estivo. ️ Conducono Massimiliano Ambesi e Dario Puppo Dalla spiaggia del Fantini Club di Cervia