Ospite dell'appuntamento del martedì è Benedetta Benedetti, giovane promessa del lancio del disco e vicecampionessa europea U23 a Bergen 2025! La lanciatrice laziale ha stupito tutti conquistando la medaglia d'argento nel disco con il nuovo record personale di 56,98 metri, al termine di una stagione complicata da mononucleosi e problemi fisici. A soli 22 anni, Benedetta guarda già ai prossimi traguardi: dagli Assoluti di atletica a Caorle, dove sfiderà Daisy Osakue e Stefania Strumillo, al sogno di un futuro in azzurro ai massimi livelli. ️ Conduce Ferdinando Savarese.