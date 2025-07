Beach Zone torna con una puntata speciale dedicata a una nuova coppia che sta facendo parlare di sé nel panorama del beach volley italiano. � Ospiti di Simona Bastiani ed Enrico Spada sono Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, protagonisti della recente vittoria nella tappa del Campionato Italiano Assoluto a Marina di Ravenna. � Da una parte Bonifazi, campione italiano in carica, con alle spalle esperienze internazionali ai Mondiali e agli Europei, dall’altra Acerbi, giovane promessa del beach volley azzurro, che ha scelto di trasferirsi a Roma, al Lido di Ostia, per crescere e puntare in alto. � La loro è una storia di talento, ambizione e determinazione: alla terza tappa del circuito tricolore, la coppia ha trovato l’alchimia giusta per salire sul gradino più alto del podio. � In questa intervista esclusiva raccontano i retroscena della loro unione sportiva, gli allenamenti, gli obiettivi stagionali e le emozioni dopo il primo successo assieme. #BeachZone #CarloBonifazi #RaoulAcerbi #BeachVolleyItalia #CampionatoItalianoBeachVolley #MarinaDiRavenna #VolleyEstivo #OstiaBeachVolley #SimonaBastiani #EnricoSpada � Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un’occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! �