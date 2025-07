Tiro con l’arco: assegnati i titoli a squadre e di Mixed Team nel ricurvo. Dominio asiatico alle Universiadi

Dopo l’assegnazione dei titoli a squadre e di Mixed Team nel compound, alle Universiadi 2025 – in corso di svolgimento in Germania – è stata la volta delle incoronazioni dei medesimi tornei ma nell’arco ricurvo. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara teutonici.

Gare a squadre: maschile e femminile

Fra gli uomini è il Giappone a spuntarla clamorosamente 5-4 sulla Corea del Sud, in un incontro deciso all’ultima volèe con una freccia che ha determinato l’affermazione dei nipponici (27-27, ma dardo giapponese complessivamente più vicino al centro). A completare il podio la Turchia, che ha superato 6-0 senza troppi problemi Taipei.

Giappone al maschile e Giappone anche al femminile. Le rappresentanti del Paese del Sol Levante si esaltano battendo nella finale per l’oro 6-2 Taipei, con il bronzo che invece va appannaggio di una Cina in grado di superare complessivamente 5-1 la Malesia.

Mixed Team

Il duo cinese formato da Liu Xianyu e Wang Yan non lascia scampo ai rivali giapponesi Waka Sonoda e Yuya Funahashi. I cinesi partono male, ma poi sistemano la mira affermandosi complessivamente con lo score di 6-2. Terzo gradino del podio per la Corea del Sud (Nam Suhyeon e Seo Mingi) che, smaltita la delusione della semifinale persa in precedenza, si è imposta 5-1 contro gli Stati Uniti.