ATP Umago 2025, ottovolante Darderi! L’azzurro doma Carabelli e centra la seconda finale consecutiva

Continua lo splendido momento di forma di Luciano Darderi. Nella prima semifinale del torneo ATP di Umago il giocatore azzurro doma 7-6(6) 6-3, in un’ora e quarantacinque minuti l’argentino Camilo Ugo Carabelli, conquista l’ottava vittoria di fila e centra la seconda finale consecutiva. Nella sfida per il titolo Darderi affronterà il vincente del match tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner.

Il sudamericano inizia con l’autorevole turno di battuta tenuto a zero, l’italiano firma l’1-1 a 15, il suo rivale si porta sul 2-1 dopo aver recuperato dallo 0-30. Darderi tiene a zero il 2-2 e, per la seconda volta consecutiva, si porta sullo 0-30 prima di consegnare il 3-2 al rivale. I due contendenti trovano solidità nel fondamentale della battuta e concedono pochissimo fino al dodicesimo gioco. La logica conclusione è il tie-break nel quale l’italiano salva un set point sul 6-5 e chiude i conti con il vincente di diritto dell’8-6 per apporre il sigillo sul parziale di apertura.

Il vincitore di Bastad inizia la seconda partita con l’1-0 siglato a 15. Nel secondo game la testa di serie numero due non concretizza tre palle break, ma l’appuntamento è solamente rimandato perché nel quarto gioco costringe il rivale all’errore di rovescio e gli strappa il servizio per il 3-1. Due rapidi turni di battuta portano lo score sul 4-2, Darderi annulla due palle break in un interminabile settimo gioco e sale 5-2 per poi chiudere, senza patemi, con il punto vinto grazie ad un dirompente diritto per il 6-3 finale.

Darderi serve quattro ace, non commette doppi falli e mette dentro il 55% di prime palle, contro il 64% del suo rivale. Il giocatore italiano ottiene l’82% dei punti sulla prima, il 68% sulla seconda e mette a segno venti vincenti, contro i soli quindici gratuiti. L’argentino, dal canto suo, timbra 23 vincenti, ma paga dazio ai 30 errori gratuiti.